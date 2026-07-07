Gazimağusa ve Yeşilköy'de Yangın: Seralar ile Tarım Malzemeleri Kül Oldu

Polisin verdiği bilgiye göre, ilk yangın 6 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.40 sıralarında Gazimağusa'da İlker Kılıç Sokak'ta bulunan Seralar Bölgesi'nde çıktı. İlk belirlemelere göre yangının, elektrik panosundan su motorlarına giden kabloların kısa devre yapması sonucu başladığı değerlendiriliyor.

Polisin verdiği bilgiye göre, ilk yangın 6 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.40 sıralarında Gazimağusa'da İlker Kılıç Sokak'ta bulunan Seralar Bölgesi'nde çıktı. İlk belirlemelere göre yangının, elektrik panosundan su motorlarına giden kabloların kısa devre yapması sonucu başladığı değerlendiriliyor.

Yangında yaklaşık iki dönümlük alandaki kuru otlar, beş seraya ait naylon örtüler, muhtelif bidon ve torbalarda bulunan zirai ilaç ve gübreler, çeşitli ebatlardaki sulama hortumları ile elektrik kabloları yanarak kullanılamaz hale geldi.

Aynı gün saat 16.30 sıralarında ise Yeşilköy'de bir arazi içerisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, bir şahsa ait yığın halinde bulunan yaklaşık dört römork dolusu vigo kalemi tamamen yanarak zarar gördü.

Her iki yangın da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, polis olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.