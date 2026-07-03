"Gazze'nin geleceğine ilişkin takvim ve güvenlik düzenlemeleri görüşüldü"

İsrail basını, Gazze Şeridi'nde savaş sonrası döneme ilişkin hazırlanan "ertesi gün" planı kapsamında, hafta başında düzenlenen toplantılarda belirli takvimler, güvenlik düzenlemeleri ve bölgenin gelecekteki yönetim modelinin ele alındığını duyurdu.

İsrail basını, Gazze Şeridi'nde savaş sonrası döneme ilişkin hazırlanan "ertesi gün" planı kapsamında, hafta başında düzenlenen toplantılarda belirli takvimler, güvenlik düzenlemeleri ve bölgenin gelecekteki yönetim modelinin ele alındığını duyurdu.

İsrail'in özel televizyon kanalı i24NEWS ile Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberlerde, ABD yönetiminin, Hamas'ın silahsızlandırılmasının kısa vadede gerçekleşmemesi halinde dahi Gazze'nin yeniden imarına yönelik planın aşamalı şekilde uygulanması yönünde karar aldığı belirtildi.

Haberlerde, altyapı ve arazi hazırlıklarının 3 ila 6 ay içinde tamamlanması, ardından İsrail ordusunun çekileceği ve "sarı bölge" olarak adlandırılan alanlara Filistinlilerin yerleştirilmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

- Barış Konseyi'nin GKRY'de toplantı düzenlediği iddiası

i24NEWS televizyonunun haberinde, "Barış Konseyi"nin hafta başında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Gazze'nin savaş sonrası dönemine ilişkin kapsamlı bir plan oluşturmak amacıyla toplantılar düzenlediği ifade edildi.

Haberde, toplantılara Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi üyeleri, Barış Konseyi danışmanları, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ile eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in katıldığı öne sürüldü.

İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, toplantılarda ilk kez ön hazırlıkların ötesine geçilerek belirli takvimler, güvenlik düzenlemeleri, yeni bölgelere taşınması planlanan Filistinlilerin sayısı ve Gazze'nin gelecekteki yönetim yapısının ele alındığı belirtildi.

Haberde, toplantılarda, Hamas'ın yakın dönemde silahsızlandırılmaması halinde dahi "ertesi gün" planının uygulanmasına devam edilmesi konusunda geniş mutabakat sağlandığı dile getirildi.

i24NEWS televizyonunun haberinde, yeniden imar çalışmalarının ilk aşamasında Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan bölgesinin geliştirilmesinin planlandığı, ilk etapta on binlerce kişinin buraya taşınmasının, daha sonra ise geçici yerleşim alanlarının yüz binlerce kişiyi barındıracak şekilde genişletilmesinin öngörüldüğü iddia edildi.

Haberde ayrıca, Hamas silahsızlandırılıncaya kadar ağır inşaat malzemeleriyle kalıcı yapıların inşa edilmeyeceği, bunun yerine geçici konutlar, okullar, sağlık tesisleri ve istihdam imkanlarının oluşturulmasının planlandığı ileri sürüldü.

Güvenlik düzenlemeleri kapsamında ise iç güvenliğin Mısır'da eğitilecek yeni bir Filistin polis gücü ile ilerleyen aylarda konuşlandırılması beklenen uluslararası istikrar gücü tarafından sağlanmasının öngörüldüğü, İsrail ordusunun ise dış güvenlik kuşağındaki varlığını sürdüreceği iddia edildi.

Haberde, yeni yerleşim bölgelerine taşınacak kişilerin hangi kriterlere göre belirleneceği ve güvenlik uygulamalarının nasıl yürütüleceğine ilişkin ayrıntıların ise henüz netleşmediği kaydedildi.

- Planın Hamas'ın silahsızlandırılması beklenmeden uygulanması kararı

Kaynaklara dayandırılan haberde, planın Hamas'ın silahsızlandırılması beklenmeden uygulanması kararının, Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesine yönelik artan uluslararası baskı ile ABD'nin sahada sivil bir alternatif oluşturma isteğinden kaynaklandığı öne sürüldü.

Öte yandan Yedioth Ahronoth gazetesi de ABD yönetiminin Gazze'nin yeniden imarına başlanması için Hamas'ın silahsızlandırılmasını ön koşul olmaktan çıkardığını iddia etti.

Gazete, Hamas'ın silahsızlandırılmasının ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planının temel unsurlarından biri olduğunu ancak buna rağmen Washington yönetiminin İsrail kontrolündeki bölgelerde aşamalı yeniden imar sürecine geçme kararı aldığını yazdı.

Haberde ayrıca plan kapsamında İsrail güçlerinin yerini uluslararası bir gücün almasının ve yeniden imar çalışmalarının yaklaşık 10 yıllık bir sürece yayılmasının öngörüldüğü, ancak bunun hangi bölgeleri kapsayacağının belirtilmediği aktarıldı.

Söz konusu haberlerle ilgili Barış Konseyi, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi veya Hamas tarafından henüz açıklama yapılmadı.