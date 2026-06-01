Geçitkale Akademi U13’den Başkan Ahmet Kadı’ya teşekkür

U13 Ligi’nde mücadele eden Geçitkale Akademi, forma sponsorluğu desteği nedeniyle bir teşekkür mesajı yayımladı.

U13 Ligi’nde mücadele eden Geçitkale Akademi, forma sponsorluğu desteği nedeniyle bir teşekkür mesajı yayımladı.

Akademi tarafından yapılan açıklamada, formaların sponsorluğunu üstlenen Geçitkale Günay Spor Kulüp Başkanı ve Sarınç Restaurant Direktörlerinden Ahmet Kadı’ya teşekkür etti.

Açıklamada, “Her zaman, her daim bizlerin yanında olan, akademimize yaptığı değerli katkılardan dolayı Ahmet Kadı Başkanımıza çok teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi. Geçitkale Akademi, genç sporculara verilen desteğin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.