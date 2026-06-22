Geleceğin yıldızları namağlup şampiyon

SPOR 7

Yayınlama: 22 Haziran 2026 Pazartesi 02:45 | Güncellendi: 22.06.2026 02:00 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

Cihangir Futbol Akademi U10 Takımı, Antalya’da Dizayn Palm Otel’de düzenlenen Academy Cup’ta namağlup şampiyon olarak büyük bir başarı elde etti.

A- A+

Cihangir Futbol Akademi U10 Takımı, Antalya’da Dizayn Palm Otel’de düzenlenen Academy Cup’ta namağlup şampiyon olarak büyük bir başarı elde etti. Kafilenin başkanlığını Ahmet Topuz yaparken ailelerin ve Cihangir muhtarı Ulaş Solakay’ın da yer aldığı kafilede takımın antrenörlüğün İrfan Esendağlı yaptı. Cihangir Futbol Akademi U10 Takımı oynadığı 5 maçta, 3 galibiyet 2 beraberlik aldı. Namağlup şampiyonluğa uzanan geleceğin yıldızları, sergiledikleri performans, disiplinli oyun ve mücadele gücü ile dikkat çektiler. Takımımız turnuva sonunda şampiyonluk kupasını coşkuyla havaya kaldırdı.