Geleneksel İskele Festivali anı turnuvasında finalistler belli oldu

54. Geleneksel İskele Festivali kapsamında, merhum Hasan Civisilli ile Hüseyin Misk anısına düzenlenen Minikler ve Kızlar Halı Saha Futbol Turnuvası’nda finalistler belli oldu.

54. Geleneksel İskele Festivali kapsamında, merhum Hasan Civisilli ile Hüseyin Misk anısına düzenlenen Minikler ve Kızlar Halı Saha Futbol Turnuvası’nda finalistler belli oldu.

Minikler kategorisinde, Mağusa Türk Gücü ile 1461 İskele Trabzonspor, kızlar kategorisinde ise Dumlupınar Türk Spor Kulübü ile 1461 İskele Trabzonspor’un karşı karşıya geleceği final maçları, yarın saat 19.30’da Zehra Çırakoğlu Civisil Stadı’nda oynanacak.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, önceki gün başlayan turnuvaya minikler kategorisinde Larnaka Gençler Birliği, 1461 İskele Trabzonspor, Mağusa Türk Gücü ve Dumlupınar Türk Spor Kulübü; kızlar kategorisinde ise 1461 İskele Trabzonspor, Dumlupınar, Balıkesir ve Ergazi spor kulüpleri katıldı.

Bu yıl ilk kez kızlar kategorisinin de yer aldığı turnuvanın başlama vuruşunu, merhum Hasan Civisilli’nin torunu Arya Yalman yaptı. Merhum Hüseyin Misk’in oğlu Turgay Misk ile Şakir Azizoğlu’nun hakemlik yaptığı turnuvada, miniklerde Dumlupınar ile L. Gençler Birliği, kızlarda ise Balıkesir ile Ergazi üçüncülük mücadelesi verecek.

Sadıkoğlu festival alanını ziyaret etti

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da 54. Geleneksel İskele Festivali alanını ziyaret etti. Eşi Özlem Sadıkoğlu ile birlikte festival alanındaki stantları gezen Sadıkoğlu, vatandaşlarla sohbet ederken, festivale gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.