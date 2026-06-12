Geleneksel okçular İstanbul’da KKTC’yi temsil etti

KKTC Geleneksel Okçuluk Derneği Başkanı Emin Yazıcı başkanlığındaki heyet, organizasyon kapsamında Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ile bir araya geldi. Verilen bilgiye göre görüşmede, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında geleneksel okçuluk alanında hayata geçirilebilecek ortak projeler, eğitim faaliyetleri, sporcu kampları, turn…

KKTC Geleneksel Okçuluk Derneği Başkanı Emin Yazıcı başkanlığındaki heyet, organizasyon kapsamında Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ile bir araya geldi. Verilen bilgiye göre görüşmede, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında geleneksel okçuluk alanında hayata geçirilebilecek ortak projeler, eğitim faaliyetleri, sporcu kampları, turnuvalar ve kültürel iş birlikleri ele alındı. İki kardeş ülke arasındaki bağların geleneksel sporlar aracılığıyla daha da güçlendirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya Geleneksel Okçuluk Federasyonu toplantısına gözlemci üye statüsünde katılan Dernek Başkanı Emin Yazıcı’nın, ülkeyi uluslararası platformda temsil ettiği ifade edilen açıklamaya göre, toplantıda söz alan Yazıcı, geleneksel okçuluğun öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde daha geniş kitlelere ulaştırılması, genç nesillere aktarılması ve ardından dünya genelinde yaygınlaştırılması yönündeki hedefleri anlattı.

Yazıcı konuşmasında ayrıca, 29 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 4. kez düzenlenecek Uluslararası Fetih Kupası organizasyonuna da değinerek, Dünya Geleneksel Okçuluk Federasyonu’na üye ülkelerin temsilcilerini ve sporcularını adaya davet etti. Kuzey Kıbrıs’ın tarihi, kültürel ve sportif değerlerini uluslararası katılımcılarla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Yazıcı, düzenlenecek organizasyonun geleneksel okçuluğun bölgedeki gelişimine önemli katkılar sağlayacağını inancını ifade etti.

Toplantıda organizasyon yetkililerine teşekkür eden Yazıcı, geleneksel okçuluğun yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, bu alandaki uluslararası iş birliklerini artırmaya devam edeceklerini vurguladı.