Genç Yetenekler Production Gençlik Orkestrası, Polonya’da ödül aldı

Genç Yetenekler Production Orkestrası, Polonya’da düzenlenen uluslararası müzik festivalinde ödüle layık görüldü.

Genç Yetenekler Production Orkestrası, Polonya’da düzenlenen uluslararası müzik festivalinde ödüle layık görüldü.

Orkestradan yapılan açıklamaya göre, 18 genç müzisyenden oluşan orkestra, Avrupa’nın en büyük müzik etkinlikleri arasında nitelendirilen 44. Bydgoszcz Musical Impressions’a katılarak, KKTC adına ödül kazandı.

Polonya’nın Bydgoszcz kentinde düzenlenen etkinlikte, 15 farklı ülkeden, 18 orkestra, koro ve dans grubu katıldı.

Yapılan değerlendirmede, Ersin Kaşif yönetimindeki Genç Yetenekler Production Youth Orkestrası, “Kuyavya-Pomeranya Voyvodalığı Mareşali Ödülü”ne layık görüldü.

Kuyavya-Pomeranya Voyvodalığı (bölge yönetimi) Mareşali adına verilen bu ödül, bölgenin en prestijli kültür ödülleri arasında yer alıyor ve festivalde başarılı bulunan topluluklara takdim ediliyor.