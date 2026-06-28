Gençler Birliği’nde öncelik iç transfer

AKSA Birinci Lig ekibi L. Gençler Birliği’nde yeni yönetim yeni sezon hazırlıkları kapsamında iç transfer çalışmalarına hız verdi. Kırmızı-siyahlı ekip, Berk Kaya, Hamit Aykan ve Bartu Güneş ile yeniden anlaşmaya vardı.

Kulüp Başkanı Mustafa Tosunoğlu ile Asbaşkan ve Futbol Şube Başkanı Altunç Orkun’un katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerin ardından üç futbolcu da yeni dönem için sözleşmeye imza attı.

Gençler Birliği yönetimi, kadro istikrarını koruma hedefi doğrultusunda iç transfer çalışmalarını sürdürürken, önümüzdeki günlerde yeni anlaşmaların da kamuoyuna duyurulması bekleniyor