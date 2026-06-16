Gençler Birliği’nde tek aday Tosunoğlu

İskele temsilcisi Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün 15 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurulu öncesinde başkanlık için tek aday olarak Mustafa Tosunoğlu başvuruda bulundu.

İskele temsilcisi Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün 15 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurulu öncesinde başkanlık için tek aday olarak Mustafa Tosunoğlu başvuruda bulundu.

Mevcut Başkan Mertsan Çarkırlı’nın yeniden aday olmadığı genel kurulda, bir önceki dönemde Asbaşkanlık ve Futbol Şube Başkanlığı görevlerini yürüten Mustafa Tosunoğlu, kulüp başkanlığına adaylığını resmen açıkladı. Tosunoğlu, mevcut yönetim kadrosunun tümünü koruyarak yola devam etmeyi planlarken, yönetime 2-3 yeni ismin de dahil edilmesi bekleniyor.

Farklı branşlarda verimli bir dönem yaşandı

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü son yıllarda birçok branşta önemli başarılara imza attı. Futbol Şubesi, AKSA 1. Lig’de mücadele ederken, U17 takımı da Elit Lig’de yer alıyor. Basketbolda ise kulüp, 2025-2026 sezonunda Erkekler ProLig Şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanırken, Kadın Takımı da Federasyon Kupası’nı müzesine götürerek önemli başarılara imza attı.

Yüzme branşında da dikkat çeken performanslar sergileyen kulüp sporcuları, birçok rekor kırıp çok sayıda madalya kazanarak Larnaka Gençler Birliği’nin başarı hanesine yeni gururlar ekledi.

Öte yandan kulüp yönetimi, sportif faaliyetlerini daha da genişletmek amacıyla Masa Tenisi ve Voleybol branşlarının açılması için gerekli hazırlıkları tamamladı. Yeni dönemde bu branşların da faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

Yeni aday, yeni vizyon

15 Haziran’daki genel kurulda tek aday olarak seçime girecek olan Mustafa Tosunoğlu’nun, kulübün son yıllarda yakaladığı sportif başarıları daha ileri taşımayı hedefleyen bir vizyonla üyelerin karşısına çıkması bekleniyor.