Gençlik Federasyonu: AÖA Yasa Tasarısı sürecine davet edilmedik, kurumsal istişare yapılmadı

Kıbrıs Türk Gençlik Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nesrin Yüceulaş, Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın hiçbir aşamasında sürece dahil edilmediklerini ve kendileriyle kurumsal istişare yapılmadığını belirtti.

Kıbrıs Türk Gençlik Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nesrin Yüceulaş, Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın hiçbir aşamasında sürece dahil edilmediklerini ve kendileriyle kurumsal istişare yapılmadığını belirtti.

Yazılı açıklama yapan Yüceulaş, federasyonun gençlerin temsiliyetinden doğan sorumluluğunu hiçbir aşamada bireysel çıkarlarla, kişisel mesleki faaliyetlerle veya herhangi bir siyasi konumlanmayla karıştırmadığını belirtti.

Yüceulaş, söz konusu süreçte federasyon ile herhangi bir görüş alışverişinde bulunulmadığını dile getirerek, federasyonun dahil olmadığı bir süreçte, kurum içinde gönüllü görev alan bir bireyin kendi mesleki kapasitesi çerçevesinde profesyonel olarak sunduğu hizmetin, Gençlik Federasyonu’nun resmi tutumu gibi yansıtılmaya çalışılmasının “Kurumsal gerçekliği çarpıtan ve adil olmayan bir yaklaşım” olduğunu ifade etti.

Gençlik Federasyonu’nun ifade özgürlüğünü ve demokratik eleştiri kültürünü temel değerleri arasında gördüğünü kaydeden Yüceulaş, ancak eleştirinin bireyler üzerinden kurumları zan altında bırakan ya da hedef gösteren bir yaklaşıma dönüşmemesi gerektiğini kaydetti.

Gençlik Federasyonu’nun savunduğu politikaların ve yürüttüğü çalışmaların temelinde Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi delegeleri ile Gençlik Meclisi, Gençlik Senatosu ve Gençlik Federasyonu Merkez Konseyi üyelerinin aldığı kararların bulunduğunu ifade eden Yüceulaş, gündeme gelen yasa tasarısı konusunda da federasyonun kurumsal işleyişe uygun hareket ettiğini belirtti.

Yasa tasarısının nihai halinin yetkili kurullar tarafından değerlendirilmesinin esas alındığını belirten Yüceulaş, yetkili kurullar tarafından henüz herhangi bir karar üretilmemişken Gençlik Federasyonu’nun belirli bir pozisyon almış gibi değerlendirilmesinin kurumsal işleyişle bağdaşmadığını kaydetti.

Gençlik Federasyonu’nun geçmişte alınan Gençlik Kongresi kararları doğrultusunda Atatürk Öğretmen Akademisi’nin ülkenin önemli değerlerinden biri olarak korunmasını ve daha ileri noktalara taşınmasını savunduğu belirten Yüceulaş, bu konudaki kararlılığın sürdüğünü dile getirdi.

Yüceulaş, hak arama mücadelesinde ve yürütülen tüm çalışma süreçlerinde herhangi bir siyasi partiyle, odakla veya organizasyonla “Kurumsal ortaklık” ya da “Tarafgir” bir ilişki kurulmadığı, bundan sonra da kurulmayacağını belirtti.

Yüceulaş, Gençlik Federasyonu’nun bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumsal hassasiyet içeren konularda sendikalar, sivil toplum örgütleri ve meslek gruplarıyla koordinasyon içerisinde çalışmaya devam etme kararlılığını sürdüreceğini belirtti.