Gençlik Gücü’nde alt yapı Salih Işık’a emanet

AKSA Süper Lig’de son şampiyon China Bazaar Gençlik Gücü’nde altyapı yapılanmasının güçlendirilmesi adına adımlar atılmaya devam ediliyor. Kulüpte Tesisleşme ve Gelişim Ligleri Sorumlusu olarak önemli çalışmalara imza atan, bilgi birikimi, tecrübesi ve genç sporcuların gelişimine yönelik vizyonuyla kulübe değer katan Salih Işık, Yönetim Kurulu kararıyla Altyapılar Koordinatörü görevine atandı. Kulüpten yapılan açıklamada kulüp alt yapısı ile ilgili olarak hedefler vurgulandı ve Işık’a yeni görevinde başarı dileklerinde bulunuldu