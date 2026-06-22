Genel Kurul tamamlandı: AÖA Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı kabul edildi

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü çalışması tamamlandı. Gelecek birleşim yarın saat 10.00’da yapılacak.

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü çalışması tamamlandı. Gelecek birleşim yarın saat 10.00’da yapılacak.

Meclis’te milletvekilleri Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı üzerine eleştirilerde bulundu; Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu eleştirileri yanıtladı.

Tasarı üzerine Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı söz aldı.

-Solyalı

Nazım Çavuşoğlu’nun iyi bir yönetici olmadığı görüşünü ortaya koyan Solyalı, yapılmak istenen değişikliğin jenerasyonları etkileyecek bir adım olduğunun altını çizdi.

Öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çeken Solyalı, AÖA’nın kamusal eğitim içinde nitelikli öğretmenler yetiştirdiğini vurguladı.

“Büyük bir yara açtınız” diyen Solyalı, yasa çalışmasını eleştirdi; her maddede Bakanlar Kurulu’na sınırsız, geniş ve kontrolsüz bir yetki verildiğini söyledi.

İlkokul öğretmenliği yapabilmek için ilkokul eğitimi almanın önemine değinen Solyalı, AÖA vasıtasıyla kamuya istihdam yapılmak istendiğini kaydetti.

Her lisans mezununun ilkokul öğretmeni olabilmesinin önünün açılmasını da eleştiren Solyalı, bu tasarıyı tekrar komiteye alınması çağrısında bulundu.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eleştirilere yanıt vermek üzere söz aldı.

Eleştirilerin seçim gailesi ile yapıldığını söyleyen Çavuşoğlu, milletvekillerinde bilgi eksikliği olduğunu gördüğünü kaydetti.

Yapılan konuşmaların yasa ile ilgisi olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, sabah AÖA önünde yapılan eylemi de izlediğini ve orada da yasa ile ilgili tek bir kelime olmadığını belirtti.

1980’li yıllardan beridir öğretmenlik mesleğinde oluşan açığın karşılanmadığını söyleyen Çavuşoğlu, son yıllarda akademiye alınan öğrenci sayısındaki artışa dikkati çekti.

“Benim derdim siyaset değil.” diyen Bakan Çavuşoğlu, yasa ile ilgili konuşulanları “çarpıtma” olarak değerlendirdi.

Muhalefete “Kendinizi bu ülkenin teminatı gösterme yetisinde de yetkisinde de değilsiniz.” diye seslenen Çavuşoğlu, kendilerinin siyasi bir gaile ile bir uygulama yapmadıklarını vurguladı.

Akademinin çok büyük görevler yaptığını söyleyen Çavuşoğlu, “Akademi’yi UBP kapatacak” söylemine işaret ederek, akademi öğrencilerinin donanımlarını artırma noktasında ortaya koydukları motivasyondan bahsetti. Çavuşoğlu, yapılanın düzenlemenin ülkenin geleceğine büyük faydası olacağını söyledi.

Akademinin kapatılmaması konusundaki söylemlerin yersiz olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, akademideki akademisyenlerin sayılarını çoğalttıklarını, akademiye destek olduklarını kaydetti.

Akademiye karışmadıklarını ve akademinin en özerk döneminde olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, eleştirileri “maksatlı ve art niyetli” olarak değerlendirdi.

Tüm lisans mezunlarının sınava girmesi gibi bir durum olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, belli bir süre öğretmenlik mesleğini icra edenlerin sınava girebileceğini aktardı.

Muafiyetler konusuna da değinen Çavuşoğlu, bu uygulamanın her üniversitede ve akademide var olan bir uygulama olduğunu söyledi.

Sertifika programının zaten ücretli olduğunu da belirten Çavuşoğlu, ücret politikasının da yeni bir şey olmadığını vurguladı.

900 saatlik programa “sahte” denilmesine tepki gösteren Çavuşoğlu, bu yaklaşımın kabul edilmez olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, “Akademiyi uluslararası platformlara çıkarabilmek için büyük çaba sarf ediyoruz.” dedi.

Geçici öğretmenlerden temiz kağıdı istediklerini belirten Çavuşoğlu, akademiye kayıt yapacaklardan da temiz kağıdı alınacağını kaydetti.

Akademiye giriş ile ilgili yapılan düzenlemenin öğretmen açığı olan dünyanın birçok ülkesinde yapıldığını söyleyen Çavuşoğlu, bu uygulamanın KKTC’ye mahsus olmadığını vurguladı.

Konuşmaların ardından Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı, oy çokluğuyla kabul edildi.

-Ek sunuşlar…

Ardından ek sunuşlar yapıldı.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin gündeminde bulunan “Alayköy’de Evkaf Yüksek Meclisi Adına Kayıtlı A18 Koçan No’lu Köy İçinde Blok A Eski Parsel 23 Yeni Ada 106/3 Parsel Tapu Referanslı Emlakin Batı Hududundan (5.58 M Genişliğinde Tkr.18 Ayak) A Kısmı 36,58 M2 Alanında Kamu Yolu Yapılması Şartıyla Verilmesi Karşılığında Blok A Eski Parsel 24 Yeni Ada 106/19 Parsel No’lu Emlakin Kuzey Hududu Boyunca B Kısmı 36,58 M2 Eşit Alanındaki Emlaki Evkaf Yüksek Meclisi Adına A18 Koçanına Birleştirilmesinden Oluşacak İstibdal İşleminin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı Genel Kurul’un gündemine alındı.

Sonrasında, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin gündeminde bulunan Kamu Çalışanlarının Aylık ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Emeklilik Yasa Tasarısı ve Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereler oy birliği ile kabul edildi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin gündeminde bulunan Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereler oy çokluğuyla kabul edildi.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündemindeki Kıbrıs Türk Polisini Güçlendirme Yasa Tasarısı, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş ücret ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi yasa tasarısı, Emeklilik Yasa Tasarısı ve Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler Komitesi’ne iletildi.

Ek sunuşların ardından “Alaniçi Köyünde Bulunan Parsel 105 (120/25) Müslüman Mezarlığı İçinden Geçen Muratağa Şehitliğine Giden Yolun İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”nın görüşülmesine geçildi. Tasarı, oy birliği ile kabul edildi.

Sonrasında “Haspolat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına “Sevgi Çocuk Köyü” Kullanımı Amacıyla Kiralı Emlağın İçinden Geçen Kamu Yolunun Yol Güzergahı Düzeltme İşlemi Talebi İle İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı” görüşüldü. Tasarı'nın, madde madde görüşülmesi oy birliği ile onaylanarak yapıldı. Tasarı’nın üçüncü görüşmesi ivediliği olmadığında sonraki oturumda yapılacak.

-Dört tasarı onaylandı

Ardından, Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Daimi İkamet İzni (Değişiklik) Yasa Tasarısı 25 kabul ve 4 ret; Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı 25 kabul ve 5 ret; Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Tasarısı 25 kabul 5 ret; Doğum ve Ölümlerin Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısı 25 kabul ve 5 ret oyu ile kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmasını tamamladı. Gelecek birleşim yarın saat 10.00’da yapılacak.