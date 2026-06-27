Gezer, beslenme ve diyetetik alanında profesör olan ilk Kıbrıslı Türk oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyelerinden Ceren Gezer, Beslenme ve Diyetetik alanında profesörlük ünvanını alan ilk Kıbrıslı Türk akademisyen olarak önemli bir akademik başarıya imza attı. 39 yaşında profesörlük ünvanını elde eden Prof. Dr. Gezer, 2015 yılından bu yana DAÜ bünyesin…

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyelerinden Ceren Gezer, Beslenme ve Diyetetik alanında profesörlük ünvanını alan ilk Kıbrıslı Türk akademisyen olarak önemli bir akademik başarıya imza attı. 39 yaşında profesörlük ünvanını elde eden Prof. Dr. Gezer, 2015 yılından bu yana DAÜ bünyesinde sürdürdüğü akademik çalışmaları kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda bilimsel yayına katkı sunarak, bilimsel üretkenliği ve araştırma performansıyla çeşitli yayın başarı ödüllerine layık görüldü.

Prof. Dr. Gezer’in akademik başarısı yalnızca bireysel bir kariyer başarısı olmanın ötesinde, Kıbrıs Türk akademik camiası ve Beslenme ve Diyetetik alanı açısından da önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Prof. Dr. Gezer’in çalışmaları, bilim temelli beslenme yaklaşımlarının geliştirilmesi, kanıta dayalı uygulamaların yaygınlaştırılması ve genç araştırmacıların akademik alana teşvik edilmesi açısından dikkat çekiyor.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ceren Gezer’in elde ettiği profesörlük ünvanının üniversite adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Gezer’in bilimsel üretkenliği, uluslararası akademik görünürlüğü ve disiplinine yaptığı katkılarla DAÜ’nün araştırma üniversitesi vizyonunu güçlendiren önemli bir başarıya imza attığını aktaran Prof. Dr. Kılıç, Prof. Dr. Gezer’e akademik kariyerinde başarılar diledi.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç tarafından yapılan açıklamada ise Prof. Dr. Ceren Gezer’in fakülte ve bölüme akademik anlamda önemli katkılar sunduğunu belirterek, özellikle araştırma kültürünün geliştirilmesi, bilimsel yayın niteliğinin artırılması ve öğrenci yetiştirme süreçlerinde üstlendiği rol ile Prof. Dr. Gezer’in fakülteye değer kattığını ifade etti. Prof. Dr. Malkoç, bu başarının fakültenin bilimsel hedefleri açısından da güçlü bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gözde Okburan ise yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Gezer’in akademik kariyerindeki istikrarlı yükselişin, disiplinli çalışma anlayışı ve güçlü bilimsel yaklaşımının bir sonucu olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Gezer’in başarısının bölüm öğrencileri ve genç akademisyenler adına örnek teşkil edeceğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Okburan, bu başarının bölümün akademik niteliğini daha da ileri taşıyacağına inandığını aktardı.

DAÜ, elde edilen bu önemli akademik başarıyı gururla karşılamakta olup, bilimsel üretkenliğin teşvik edildiği, uluslararası düzeyde rekabetçi akademik çalışmaların desteklendiği vizyonunu sürdürmeye devam etmektedir.