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Girne Acapulco kavşağı ile Değirmenlik yol ayrımı, 3 gün trafiğe kapalı

KIBRIS 31
Yayınlama: 16 Haziran 2026 Salı 18:33 | Güncellendi: 17.06.2026 02:33 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
KKTC Karayolu Master Plan kapsamında yapımı devam eden Girne Değirmenlik Dağ Yolu Girne Acapulco kavşağı ile Değirmenlik yol ayrımı (taş ocakları bölgesi) arasındaki kesimin yol çalışmaları nedeniyle 3 gün trafiğe kapatılacağı bildirildi.
Girne Acapulco kavşağı ile Değirmenlik yol ayrımı, 3 gün trafiğe kapalı

KKTC Karayolu Master Plan kapsamında yapımı devam eden Girne Değirmenlik Dağ Yolu Girne Acapulco kavşağı ile Değirmenlik yol ayrımı (taş ocakları bölgesi) arasındaki kesimin yol çalışmaları nedeniyle 3 gün trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Karayolları Dairesinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu yollar, 19 Haziran Cuma saat 15.00 ile 22 Haziran Pazartesi saat 07.00 arasında can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, sürücülerin yolun kapalı güzergâhını kullanmamaları istendi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs