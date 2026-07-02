Girne Bölgesi’nde bakım çalışmaları sürüyor

Spor Dairesi Müdürü Ersan Karataş, Girne Bölge Amiri Sadık Tijensoy ile yürüttüğü çalışma sonrasında Girne Bölgesi’nde yer alan spor tesislerinde bakım ve onarım çalışmaları hız kazandı.

Spor Dairesi Müdürü Ersan Karataş, Girne Bölge Amiri Sadık Tijensoy ile yürüttüğü çalışma sonrasında Girne Bölgesi’nde yer alan spor tesislerinde bakım ve onarım çalışmaları hız kazandı.

Tüm tesislerin bakımı yapılacak

Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı, Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı, Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı ve Girne 20 Temmuz Mete Adaanır Stadı’nın zeminlerinde çalışmanın yapıldığını ifade eden Girne Bölge Amiri Sadık Tijensoy personel ve ekibin muazzam bir çalışma içinde olduğunu söyledi.

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda temizlik ve bakım, Ağırdağ Boğaz Stadı’nda kale direklerinin yenilendiğini aktaran Sadık Tijensoy, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda ise koltukların yenilenme çalışmalarının başladığını ifade etti.

Dağyolu Sahasında yine bakım çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Girne Bölge Amiri Sadık Tijensoy Girne Bölgesi’nde çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.