Girne’de araç takla attı!

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çarparak tavanı üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmadı.
Girne Ecevit Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak tavanı üzerine devrildi. Kaza çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.
Kazada şans eseri yaralanan olmazken, olay yerine gelen ekipler bölgede gerekli güvenlik önlemlerini aldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.