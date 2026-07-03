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Girne'de Balkondan Düşen 21 Yaşındaki Genç Hastaneye Kaldırıldı

KIBRIS 6
Yayınlama: 03 Temmuz 2026 Cuma 16:50 | Güncellendi: 03.07.2026 14:30 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Polisten verilen bilgiye göre, olay 2 Temmuz saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Bektaş Arda Ç. (21), kaldığı apartman dairesinin balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü.
Girne'de Balkondan Düşen 21 Yaşındaki Genç Hastaneye Kaldırıldı

Polisten verilen bilgiye göre, olay 2 Temmuz saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Bektaş Arda Ç. (21), kaldığı apartman dairesinin balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü.

Yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından nöroşirürji servisinde müşahede altına alındığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs