Girne'de Balkondan Düşen 21 Yaşındaki Genç Hastaneye Kaldırıldı

Polisten verilen bilgiye göre, olay 2 Temmuz saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Bektaş Arda Ç. (21), kaldığı apartman dairesinin balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü.

Polisten verilen bilgiye göre, olay 2 Temmuz saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Bektaş Arda Ç. (21), kaldığı apartman dairesinin balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü.

Yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından nöroşirürji servisinde müşahede altına alındığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.