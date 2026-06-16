Girne’de iki ayrı trafik kazası!

Girne-Değirmenlik ana yolu ile Girne kent merkezinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir yaya yaralanırken, alkollü araç kullanan bir sürücü ile yayaya çarpan araç sürücüsü tutuklandı.

Girne-Değirmenlik ana yolu ile Girne kent merkezinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir yaya yaralanırken, alkollü araç kullanan bir sürücü ile yayaya çarpan araç sürücüsü tutuklandı.

Girne bölgesinde 16 Haziran’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi yaralanırken, iki araç sürücüsü tutuklandı.

İlk kaza, saat 00.15 sıralarında Girne-Değirmenlik Anayolu üzerinde meydana geldi. Gökmen Öztürk (E-45), 94 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki SG 923 plakalı araçla Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolun solunda bulunan su hendeğine çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, araç sürücüsü alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

İkinci kaza ise saat 14.30 sıralarında Girne’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde meydana geldi. Ege Kılıç (E-19), yönetimindeki VR 807 plakalı panelvan araçla doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Doğan Polat’a (E-27) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Doğan Polat, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü Ege Kılıç tutuklanırken, her iki kazayla ilgili soruşturmaların devam ettiği bildirildi.