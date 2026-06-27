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Girne'de izinsiz yolcu taşımacılığına 121 bin TL ceza

KIBRIS 47
Yayınlama: 27 Haziran 2026 Cumartesi 02:33 | Güncellendi: 28.06.2026 07:57 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Girne'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, işletme izni olmadan yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilen sürücüye ağır para cezası kesildi.
Girne'de izinsiz yolcu taşımacılığına 121 bin TL ceza

Girne'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, işletme izni olmadan yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilen sürücüye ağır para cezası kesildi.

26 Haziran 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde denetim yapan Girne Trafik Amirliği Devriyeler Şube ekipleri, RG 419 plakalı aracın sürücüsü L.N.F.A.'nın işletme izni olmaksızın yolcu taşımacılığı yaptığını tespit etti.

Sürücü hakkında "işletme izinsiz yolcu taşımacılığı yapmak" suçundan 121 bin 236 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 50 ceza puanı işlendi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs