Girne’de kaçak taşımacılığa 121 bin TL ceza!

KIBRIS 52

Yayınlama: 27 Haziran 2026 Cumartesi 02:55 | Güncellendi: 28.06.2026 09:59 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

Girne Trafik Amirliği Devriyeler Şube ekipleri tarafından Karaoğlanoğlu Caddesi’nde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, işletme izni olmadan yolcu taşımacılığı yaptığı belirlenen bir sürücü hakkında yasal işlem uygulandı.

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Girne Trafik Amirliği Devriyeler Şube ekipleri tarafından Karaoğlanoğlu Caddesi’nde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, işletme izni olmadan yolcu taşımacılığı yaptığı belirlenen bir sürücü hakkında yasal işlem uygulandı. Denetimlerde, RG 419 plakalı aracın sürücüsüne “işletme izinsiz yolcu taşımacılığı yapmak” suçundan 121 bin 236 TL idari para cezası kesilirken, sürücünün ehliyetine 50 ceza puanı işlendi. Yetkililer, izinsiz yolcu taşımacılığına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.