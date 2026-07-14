Girne’de kaza: Elektrik direği devrildi, sürücüler dikkat

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Semih Sancar Caddesi’nde meydana gelen trafik kazası nedeniyle bir elektrik direğinin yola devrildiğini ve bölgede ulaşımın ciddi şekilde etkileneceğini duyurdu.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Semih Sancar Caddesi’nde meydana gelen trafik kazası nedeniyle bir elektrik direğinin yola devrildiğini ve bölgede ulaşımın ciddi şekilde etkileneceğini duyurdu.

Şenkul, kazanın ardından Semih Sancar Caddesi’nde batıdan doğuya gidiş yönündeki şeridin yürütülen çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatıldığını belirtti.

Çalışmaların tamamlanmasına kadar önümüzdeki 3-4 saat boyunca kent içi trafiğinde ciddi aksamalar yaşanmasının beklendiğini kaydeden Şenkul, vatandaşlara mecbur kalmadıkça bu bölgeyi kullanmamaları çağrısında bulundu.

Açıklamasında, “Zor bir gün bizi bekliyor.” ifadelerine de yer veren Şenkul, sürücülerden dikkatli ve sabırlı olmalarını istedi.