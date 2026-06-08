Girne’de pazar günü “2. Engelsiz Olta ile Balık Avlama Şenliği” düzenlenecek

Özel gereksinimli bireyleri doğa ve sosyal yaşamla buluşturmak amacıyla 2. Engelsiz Olta ile Balık Avlama Şenliği düzenlenecek.

Özel gereksinimli bireyleri doğa ve sosyal yaşamla buluşturmak amacıyla 2. Engelsiz Olta ile Balık Avlama Şenliği düzenlenecek.

Girne Belediyesi ile Girne Avcılık Atıcılık Kulübü iş birliğinde “Sea No Limits” temasıyla pazar günü düzenlenecek etkinlik, 08.00-11.00 saatleri arasında Girne Kordonboyu’nda yer alacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, şenlikte özel gereksinimli bireyler, gönüllüler ve aileleri bir araya gelerek balık avlama deneyimi yaşayacak, sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunacak.

Toplumda farkındalık oluşturmayı ve engelli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını teşvik etmeyi hedefleyen etkinlikte, katılımcılar hem denizle iç içe vakit geçirecek hem de dayanışma ve paylaşımın önemini deneyimleme fırsatı bulacak.

Etkinlik hakkında bilgi almak veya kayıt yapmak isteyenlerin 0542 851 78 31’nolu telefondan Erbuğ Öz’e ulaşabilecekleri kaydedildi.

Etkinliğe, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Kıbrıs Avcılık Federasyonu ve Girne Avcılık ve Atıcılık Kulübü de katkı sağlayacak.