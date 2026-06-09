Girne'de Perşembe, Lapta'da Cuma günü elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), orta gerilim elektrik şebekesinde gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Girne ve Lapta’da bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), orta gerilim elektrik şebekesinde gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Girne ve Lapta’da bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, 11 Haziran Perşembe günü 09.30-12.30 saatleri arasında Girne’deki kesintiden şu bölgeler etkilenecek:

“Tarsan Çiftliği ve civarı, Beşparmak köyü, Değirmenlik taşocakları, tesisler ve su motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent taşocakları.”

Öte yandan 12 Haziran Cuma günü 09.00-11.00 saatleri arasında Lapta’daki bazı bölgelere de elektrik verilemeyecek.

Kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:

“Lapta dağ kısımları, Lapta telefon santralinin dağ yönü, Lapta Sağlık Ocağı bölgesi, Başpınar bölgesi, Lapita Hotel bölgesi, Lapta'nın batısı ve batı sahili, Sempati Tatil Köyü bölgesi, Lapta mezarlığı bölgesi, Santa Fe siteleri bölgesi, Simena Hotel bölgesi, su pompaları ve Başpınar’ın doğusu.”

Kıb-Tek, çalışmalar süresince vatandaşların gerekli tedbirleri almasını istedi.