Girne’de peş peşe trafik kazaları!

Girne ve Ozanköy’de meydana gelen iki ayrı trafik kazası paniğe neden oldu.

Girne ve Ozanköy’de meydana gelen iki ayrı trafik kazası paniğe neden oldu.

Ozanköy’de alkollü olduğu belirlenen bir sürücü, trafik ışıklarında duran araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, alkollü araç kullanarak kazaya neden olan sürücü polis tarafından tutuklandı.

Girne-Lefkoşa Anayolu’nda meydana gelen diğer kazada ise seyir halindeki aracın lastiğinin patlaması sonucu araç takla attı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan iki yolcu yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis, her iki kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.