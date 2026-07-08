Girne’deki yatırım dolandırıcılığı operasyonu: Tüm zanlılar 2 gün tutuklu kalacak

Girne’de meydana gelen “Bilişim sistemleri aracılığı ile dolandırıcılık, sahtekarlıkla para temini ve suç gelirini aklama” suçlarından tutuklanan işveren M.G. ile personelleri B.M.Z., A.H., Y.A., M.E.M.Ş., H.İ., A.M.F., A.D., Z.K., Ö.K., D.K., Ö.K., M.K., M.G., A.B., B.B., H.T. ve M.A. mahkemeye çıkarıldı.

Girne’de meydana gelen “Bilişim sistemleri aracılığı ile dolandırıcılık, sahtekarlıkla para temini ve suç gelirini aklama” suçlarından tutuklanan işveren M.G. ile personelleri B.M.Z., A.H., Y.A., M.E.M.Ş., H.İ., A.M.F., A.D., Z.K., Ö.K., D.K., Ö.K., M.K., M.G., A.B., B.B., H.T. ve M.A. mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis memuru Emre Ertit mahkemede olguları aktardı.

Polis, 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.35’te, Şht. Metin Gönyeli Sokak’ta bulunan ve M.G. tarafından bir apartmanın iki ayrı dairesinde kurulan iş yerlerinde 11.35-16.20 saatleri arasında gerçekleştirilen arama neticesinde, burada çalışan B.M.Z., A.H., Y.A., M.E.M.Ş., H.İ., A.M.F., A.D., Z.K., Ö.K., D.K., Ö.K., M.K., M.G., A.B., B.B., H.T. ve M.A.’nın tespit edildiğini açıkladı.

Polis, M.G. ile 18 personelin tutuklandığını belirtti.

Polis, iş yerinde gerçekte yatırım faaliyetleri yürütülmediği halde sahte olarak oluşturulan panel üzerinden yatırım şirketi gibi faaliyet gösterildiğini, şahısların yatırım yapmalarının sağlanmasının ardından yatırılan paraların sahtekarlıkla temin edilip bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık yapıldığını kaydetti.

Polis, birçok kişinin zarara uğradığını belirtirken, söz konusu suçlarda kullanılan bilgisayarlardaki tablolarda ilk nazarda yapılan incelemede, 1 Ocak 2026 – 7 Temmuz 2026 tarihleri arasında toplam 550 bin 553 dolar tutarında işlem yapıldığını tespit ettiklerini açıkladı.

Arama sırasında ayrıca, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda bilgisayar ve cep telefonunun emare olarak alındığını kaydeden polis, incelenecek çok sayıda kamera görüntüsü ve alınacak ifadeler bulunduğunu belirterek zanlılar hakkında 2 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Murat Soytaç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.