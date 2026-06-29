Girne Tiyatro Su Derneği’nde yeni dönem başladı

Girne Tiyatro Su Derneği’nin II. Olağan Genel Kurulu, 15 Haziran 2026 tarihinde üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurul sonucunda derneğin yeni yönetim, denetleme ve disiplin kurulları oy birliğiyle seçilirken, görev dağılımları da belirlendi.

Girne Tiyatro Su Derneği’nin II. Olağan Genel Kurulu, 15 Haziran 2026 tarihinde üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurul sonucunda derneğin yeni yönetim, denetleme ve disiplin kurulları oy birliğiyle seçilirken, görev dağılımları da belirlendi.

1999 yılında başlayan tiyatro yolculuğunu günümüzde özerk bir dernek yapısıyla sürdüren Girne Tiyatro Su, Kıbrıs Türk tiyatrosunun önemli kurumlarından biri olarak çalışmalarına devam ediyor. Yeni dönemde de sanatı toplumun farklı kesimleriyle buluşturmayı, genç sanatçılara fırsatlar yaratmayı ve kültür-sanat yaşamına katkı sunmayı hedefleyen dernek, faaliyetlerini yeni yönetimiyle sürdürecek.

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Başkan: Cenk Gürçağ

Asbaşkan: İlkşen Varoğlu Atik

Genel Sekreter: Nezahet Sözenim

Mali Sekreter: Emine Gürçağ

Genel Koordinatör: Özlem Akçal

Genel Sanat Yönetmeni: Derman Atik

Basın Yayın Sorumlusu: Ömer Kadıroğlu

Arşiv Sorumlusu: Evren Mercimekçi

Envanter Sorumlusu: Rüfaat Futsi

Yedek Üyeler:

Cemile Gürçağ

Mehmet Saygıer

İlde Atik

Denetleme Kurulu

Dilek Seçkin

Argun Doğruyol

Nurçin Tüney

Yedek Üye: Perihan Hulusioglu

Disiplin Kurulu

Gülten Yüksel

Soner Eminağa

Ersin Sargın

Yedek Üye: Mine Aşçı

Dernek, kuruluşundan bu yana Kıbrıs’ta tiyatro sanatının gelişimine katkı sağlayan çalışmalarıyla tanınırken, yeni yönetimin önümüzdeki dönemde bu birikimi daha da ileriye taşıması hedefleniyor.