Girne Tiyatro Su Derneği’nde yeni dönem başladı

Girne Tiyatro Su Derneği’nin II. Olağan Genel Kurulu, 15 Haziran 2026 tarihinde üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurul sonucunda derneğin yeni yönetim, denetleme ve disiplin kurulları oy birliğiyle seçilirken, görev dağılımları da belirlendi.
1999 yılında başlayan tiyatro yolculuğunu günümüzde özerk bir dernek yapısıyla sürdüren Girne Tiyatro Su, Kıbrıs Türk tiyatrosunun önemli kurumlarından biri olarak çalışmalarına devam ediyor. Yeni dönemde de sanatı toplumun farklı kesimleriyle buluşturmayı, genç sanatçılara fırsatlar yaratmayı ve kültür-sanat yaşamına katkı sunmayı hedefleyen dernek, faaliyetlerini yeni yönetimiyle sürdürecek.
Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
Başkan: Cenk Gürçağ
Asbaşkan: İlkşen Varoğlu Atik
Genel Sekreter: Nezahet Sözenim
Mali Sekreter: Emine Gürçağ
Genel Koordinatör: Özlem Akçal
Genel Sanat Yönetmeni: Derman Atik
Basın Yayın Sorumlusu: Ömer Kadıroğlu
Arşiv Sorumlusu: Evren Mercimekçi
Envanter Sorumlusu: Rüfaat Futsi
Yedek Üyeler:
Cemile Gürçağ
Mehmet Saygıer
İlde Atik
Denetleme Kurulu
Dilek Seçkin
Argun Doğruyol
Nurçin Tüney
Yedek Üye: Perihan Hulusioglu
Disiplin Kurulu
Gülten Yüksel
Soner Eminağa
Ersin Sargın
Yedek Üye: Mine Aşçı
Dernek, kuruluşundan bu yana Kıbrıs’ta tiyatro sanatının gelişimine katkı sağlayan çalışmalarıyla tanınırken, yeni yönetimin önümüzdeki dönemde bu birikimi daha da ileriye taşıması hedefleniyor.