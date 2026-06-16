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17 Haziran 2026 Çarşamba
Girne Turizm Limanı’nda insan kaçakçılığı: Tır dorsesinde 12 kişi yakalandı
Girne Turizm Limanı’nda 15 Haziran saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, kullanımındaki tır araçla ülkeye giriş yapan S.G.'nin (E-34), maddi menfaat elde etmek amacıyla dorsesinde sakladığı 12 kişinin KKTC’ye kanunsuz giriş yapmasını sağladığı tespit edildi.
Girne Turizm Limanı’nda 15 Haziran saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, kullanımındaki tır araçla ülkeye giriş yapan S.G.'nin (E-34), maddi menfaat elde etmek amacıyla dorsesinde sakladığı 12 kişinin KKTC’ye kanunsuz giriş yapmasını sağladığı tespit edildi.
Olayın ortaya çıkmasının ardından tır sürücüsü ile yasa dışı giriş yaptığı belirlenen 12 kişi tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
Kaynak:
Gündem Kıbrıs