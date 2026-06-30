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Girne ve Gazimağusa’da uyuşturucu madde tasarrufundan 4 tutuklu

KIBRIS 28
Yayınlama: 30 Haziran 2026 Salı 20:40 | Güncellendi: 30.06.2026 23:09 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Polisten verilen bilgiye, Girne’de şüpheli olarak görülen V.G’nin (E-22) tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.
Girne ve Gazimağusa’da uyuşturucu madde tasarrufundan 4 tutuklu

Polisten verilen bilgiye, Girne’de şüpheli olarak görülen V.G’nin (E-22) tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan S.Y.K.(E-20) ile S.K.(E-35) tutuklandı.

- Evinde uyuşturucu bulundu

Gazimağusa’da ise Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından F.O’nun (K-42) evinde arama yapıldı.

Aramalarda, şahsın tasarrufunda yaklaşık 15 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçası ile içerisinde metamfetamin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin her iki meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Gündem Kıbrıs