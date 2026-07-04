Girne ve Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Girne ve Gazimağusa’da polis tarafından yapılan aramalarda uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Girne ve Gazimağusa’da polis tarafından yapılan aramalarda uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 3 Temmuz saat 23.30 sıralarında Girne Polis Müdürlüğü’ne gelen 23 yaşındaki D.E.’nin şüpheli hareketleri üzerine üzerinde arama yapıldı. Aramada, tasarrufunda yaklaşık 0,5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

D.E. ile meseleyle bağlantılı olduğu tespit edilen 25 yaşındaki S.D. tutuklandı.

Aynı saatlerde Gazimağusa’da “kavga ve rahatsızlık” suçlarından aranan 39 yaşındaki O.K., polis ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandı. O.K.’nin üzerinde yapılan aramada, bir miktar metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 8 kağıt parçası ele geçirildi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.