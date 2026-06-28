GNÇ KIBRIS BEDİ’S OSMAN ÇETİNTAŞ BEACH VOLLEY TURNUVASI BAŞLADI

Plaj Voleybol heyecanı Bedi’s Beach’te yaşanıyor. GNÇ Kıbrıs Bedi’s Osman Çetintaş Beach Volley Turnuvası, yoğun katılımla oynanıyor. 2020 Yılında başlayan ve geleneksel hale gelen turnuva, 6. yılında 10. Kez yapılıyor. Osman Çetintaş ansına her yıl geleneksel olarak düzenlenen GNÇ Kıbrıs Bedi’s Osman Çetintaş Beach Volley Turnuvası 100 amatör ve …

Plaj Voleybol heyecanı Bedi’s Beach’te yaşanıyor. GNÇ Kıbrıs Bedi’s Osman Çetintaş Beach Volley Turnuvası, yoğun katılımla oynanıyor. 2020 Yılında başlayan ve geleneksel hale gelen turnuva, 6. yılında 10. Kez yapılıyor. Osman Çetintaş ansına her yıl geleneksel olarak düzenlenen GNÇ Kıbrıs Bedi’s Osman Çetintaş Beach Volley Turnuvası 100 amatör ve lisanslı voleybolcunun katılımıyla gerçekleşiyor. Süleyman Regbe’nin organizasyonunda KKTC Voleybol Federasyonu hakemleri tarafından yönetilen turnuvaya Kuzey Kıbrıs Turkcell ve GNÇ Kıbrıs sponsorluk yapıyor.

Turnuva 2 kategoride yapılıyor Turnuvada kadınlarda 12 takım, erkeklerde ise 9 takım olmak üzere toplam 21 takım, 2 kategoride mücadele ediyor. Turnuvada ilk gün grup maçları oynandı ve üst tura çıkan takımlar belli oldu.