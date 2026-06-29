Göçebe aileden dünya kupasına

İranlı oyuncuların ABD’de kalmasına izin verilmedi. FIFA Dünya Kupası’ndaki her maçtan sonra ABD izin vermediği için Meksika’ya dönmek zorunda kaldılar.

İranlı oyuncuların ABD’de kalmasına izin verilmedi. FIFA Dünya Kupası’ndaki her maçtan sonra ABD izin vermediği için Meksika’ya dönmek zorunda kaldılar.

Bu oyunculardan birisi olan İran Milli Takımı kalecisi Ali Rıza Beyranvend ise yaşam hikayesi ile tüm dünyada konuşulmaya başlandı. İran’ın Luristan bölgesinde göçebe bir ailede dünyaya gelen Beyranvend’in hikayesi bir yandan yaşam mücadelesi, diğer yandan ise imkansızlıklar içinde zirveye ulaşma öyküsü olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası boyunca İran Milli Takımı yalnızca sahadaki rakipleriyle değil, turnuvanın siyasi ve idari koşullarıyla da mücadele etti. İranlı futbolcuların ABD’de sürekli kalmalarına izin verilmemesi nedeniyle takımın maçlar arasında Meksika’ya gidip gelmek zorunda kalması uluslararası basında geniş yankı buldu.

Bu tartışmalar sürerken, İran’ın tecrübeli kalecisi Ali Rıza Beyranvend performansı ve yaşam öyküsüyle Dünya Kupası’nın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Belçika karşısında yaptığı kurtarışlarla maçın oyuncusu seçilen kaleci, milyonlarca futbolseverin dikkatini çekti. Kaleci iki Guinness Dünya Rekoru da kırdı.

GÖÇEBE ÇADIRINDAN DÜNYA KUPASI’NA

1992 yılında İran’ın Luristan eyaletinde göçebe bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Beyranvend, çocukluğunu köyden köye göç ederek geçirdi. Babası onun çoban olmasını isterken, Beyranvend futbolcu olma hayalinin peşinden gitmeye karar verdi. Henüz genç yaşta yüzlerce kilometre uzaklıktaki Tahran’a gitti. Ancak başkentte onu zorlu bir hayat bekliyordu. Uzun süre evsiz kaldı, camilerde ve sokaklarda yattı. Geçimini sağlamak için oto yıkamacıda, tekstil atölyesinde ve pizza dükkanında çalıştı. Beyranvend röportajlarında, kulübünün önünde uyurken insanların onu dilenci sanarak para bıraktığını ve bu sayede kahvaltı yapabildiğini anlattı.

KUPANIN KAHRAMANLARINDAN OLDU

Beyranvend, Belçika ile oynanan ve 0-0 sona eren Dünya Kupası maçında adeta tek başına direndi. Belçika’nın 23 şutuna karşılık tam 7 kurtarış yapan İranlı file bekçisi, FIFA tarafından “Maçın Oyuncusu” seçildi. Dünya Kupası’nın grup aşamasında yaptığı kurtarışlarla İran’ın turnuvadaki en önemli oyuncularından biri olarak gösterildi. İran Milli Takımı formasını 88 kez giyen deneyimli kalecinin, 2018 Dünya Kupası’nda Cristiano Ronaldo’nun penaltısını kurtarması ise kariyerinin en unutulmaz anlarından biri olarak kabul ediliyor.

PERS DUVARI

Futbol dünyasında “Pers Duvarı” lakabıyla tanınan Beyranvend, İran futbol tarihinin en başarılı kalecileri arasında gösteriliyor. Beyranvend, 2017 yılında FIFA’nın yılın en iyi futbolcuları ödüllerinde bireysel aday gösterilen ilk İranlı futbolcu oldu. İran Ligi’nde 2014-2019 arasında dört sezon üst üste yılın kalecisi seçildi. 2019 yılında İran’da yılın futbolcusu ödülünü kazandı. 2017-18 sezonunda 37 maçta 23 kez gol yemeyerek dünyanın en fazla gol yemeyen ikinci kalecisi oldu. İranlı kaleci ayrıca kariyerinde iki Guinness Dünya Rekoru da kırdı. Bunlardan biri 61 metrelik elle top atışı, diğeri ise 78 metrelik degaj rekoru oldu.