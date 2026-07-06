Gökyüzü, La Nouba Sahnesine Dönüştü

Kuzey Kıbrıs’ın ilk Drone Show’u, geçtiğimiz Cumartesi gecesi La Nouba’da gerçekleşti.

Kuzey Kıbrıs’ın ilk Drone Show’u, geçtiğimiz Cumartesi gecesi La Nouba’da gerçekleşti.

Kuzey Kıbrıs eğlence hayatının öncü markalarından La Nouba, geçtiğimiz Cumartesi gecesi yalnızca bir gece kulübü deneyimi sunmadı; gökyüzünü de gösterinin bir parçası haline getirerek adada bir ilke imza attı.

La Nouba’nın her hafta düzenlediği Showcase gecesi kapsamında gerçekleştirilen Kuzey Kıbrıs’ın ilk Drone Show’u, yüzlerce misafirin gökyüzüne çevrilen bakışları eşliğinde büyük ilgi gördü. Senkronize ışık koreografileri ve müzikle bütünleşen drone gösterisi, gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Gecenin atmosferi, La Nouba’nın resident DJ’leri DOGUS KILIC, KARLAX ve SAMET BOZYEL’in performanslarıyla yükselirken, gökyüzünde gerçekleşen görsel şov kulübün enerjisini dış mekâna taşıdı. Eğlence yalnızca dans pistinde değil, bu kez gökyüzünde de devam etti.

La Nouba, altıncı sezonunda yalnızca dünyaca ünlü isimleri ağırlayan bir eğlence noktası olmanın ötesine geçerek, ziyaretçilerine her etkinlikte yeni deneyimler sunmayı hedefliyor. Drone Show da bu vizyonun en dikkat çekici örneklerinden biri olarak hafızalarda yerini aldı.

Her sezon yenilikçi konseptleriyle dikkat çeken La Nouba, önümüzdeki haftalarda da uluslararası sanatçılar, özel prodüksiyonlar ve sürpriz deneyimlerle misafirlerini ağırlamaya devam edecek.