Golfte kazanan Kasapoğluları

KKTC Golf Federasyonu tarafından düzenlenen Özcan Bundak Anı Golf Turnuvası, 11 Temmuz Cumartesi günü Korineum Golf Sahası’nda geniş katılımla gerçekleştirildi.

KKTC Golf Federasyonu tarafından düzenlenen Özcan Bundak Anı Golf Turnuvası, 11 Temmuz Cumartesi günü Korineum Golf Sahası’nda geniş katılımla gerçekleştirildi.

Stableford formatında 18 çukur üzerinden oynanan turnuvada Hasan Kasapoğluları 41 puanla şampiyonluğa ulaştı. Ali Ratip Doğruer 38 puanla ikinci, Mustafa Sedat ise 37 puanla üçüncü oldu. Turnuvanın en iyi Gross ödülünü ise Soner Yetkili kazandı.

Dereceler açıklandı

Turnuvada ayrıca Gülay Garabli Çizgiye En Yakın Vuruş ile Kadınlar En Uzun Vuruş ödüllerinin sahibi olurken, Erkekler Bayrağa En Yakın Vuruş ödülünü Paul Grimsley, Kadınlar Bayrağa En Yakın Vuruş ödülünü Claire Morley, Erkekler En Uzun Vuruş ödülünü ise Alexey Ivanov elde etti.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödülleri KKTC Golf Federasyonu yetkilileri ile merhum Özcan Bundak’ın kız kardeşi Prof. Dr. Rüveyde Bundak tarafından takdim edildi.

KKTC Golf Federasyonu Başkanı Soner Yetkili, federasyonda uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği yapan ve geçtiğimiz nisan ayında hayatını kaybeden Özcan Bundak’ın anısını yaşatmak amacıyla bu turnuvanın bundan sonraki yıllarda da geleneksel olarak düzenleneceğini ifade etti.