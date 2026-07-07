Goller Naci Talat anısına

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) eski genel sekreterlerinden Naci Talat anısına bu yıl 28’incisi düzenlenen Naci Talat Halı Saha Futbol Anı Turnuvası başladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) eski genel sekreterlerinden Naci Talat anısına bu yıl 28’incisi düzenlenen Naci Talat Halı Saha Futbol Anı Turnuvası başladı.

CTP Gönyeli Ocak Örgütü ile Naci Talat Vakfı iş birliğinde düzenlenen turnuva gelecek hafta tamamlanacak. Gönyeli Spor Kulübü Akademi Sahası’nda iki farklı kategoride organize edilen turnuvada ilk maç yapıldı.

Kadınlarda toplam 10 gol

Kadınlar kategorisinde oynanan iki karşılaşmada toplam 10 gol atıldı. Günün ilk maçında, Dumlupınar Türk Spor Kulübü, Balıkesir Spor Kulübü’nü 4-1 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada Gönyeli Spor Kulübü, Biker Ladies karşısında sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Alper Aligüllü yönetimindeki turnuva, Gönyeli Spor Kulübü Akademi Sahası’nda oynanacak 2 karşılaşmayla devam edecek. Saat 20.00’de başlayacak programda, ilk olarak Dumlupınar-Biker Ladies, ardından Balıkesir-Gönyeli maçları oynanacak.

Turnuva kapsamında 14 Temmuz’da yarı final karşılaşmaları, 15 Temmuz’da ise üçüncülük maçı, final karşılaşması ve milletvekilleri ile basın mensupları arasında gösteri maçı yapılacak. Turnuva, dereceye giren takımlara ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erecek.

11 Temmuz’da çocuklar sahada buluşacak

Turnuva çerçevesinde 11 Temmuz Cumartesi günü, 10 yaş altı çocukların oluşturduğu takımlar sahaya çıkacak. Gönyeli Spor Kulübü Akademi Sahası’ndaki karşılaşmalar saat 17.00’de başlayacak.

Gün sonunda düzenlenecek ödül töreniyle çocuklara madalyaları ve ödülleri takdim edilerek, etkinlik tamamlanacak.