Gönyeli ve Büyükkonuk'ta Yangın: Arazi ile Araç Alevlere Teslim Oldu

Polisten verilen bilgiye göre, ilk yangın saat 13.00 sıralarında Gönyeli'deki Baraj bölgesinde bulunan bir arazide çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 15 dönümlük alan içerisinde bulunan 122 çam ağacı, kuru otlar, plastik su deposu, su boruları, rulo balyalar ile eski araç lastikleri yanarak zarar gördü.

Polisten verilen bilgiye göre, ilk yangın saat 13.00 sıralarında Gönyeli'deki Baraj bölgesinde bulunan bir arazide çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 15 dönümlük alan içerisinde bulunan 122 çam ağacı, kuru otlar, plastik su deposu, su boruları, rulo balyalar ile eski araç lastikleri yanarak zarar gördü.

Günün ikinci yangını ise saat 17.30 sıralarında Büyükkonuk-Kaplıca Anayolu'nun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Seyir halindeki FH 819 plakalı araçta, muhtemelen akaryakıt kaçağının sıcak egzoz üzerine temas ederek alev alması sonucu çıkan yangın kısa sürede aracı sardı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polis, her iki yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.