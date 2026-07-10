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Gönyeli Yükseliş Korosu, Batum’da iki konser verdi

KÜLTÜR SANAT 16
Yayınlama: 10 Temmuz 2026 Cuma 19:07 | Güncellendi: 10.07.2026 19:05 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü Başkanı Turgut Bürüncük tarafından yapılan yazılı açıklamada, 01–05 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen festival, "Sanatın Sınırı Yok" temasıyla gerçekleştirildi.
Gönyeli Yükseliş Korosu, Batum’da iki konser verdi

Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü Başkanı Turgut Bürüncük tarafından yapılan yazılı açıklamada, 01–05 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen festival, "Sanatın Sınırı Yok" temasıyla gerçekleştirildi.

Şef Murat Çırakoğlu yönetimindeki koronun Türk müziği eserlerini seslendirdiği belirtildi.

Festival kapsamında Kulüp Başkanı Bürüncük ve Koro Şefi Murat Çırakoğlu tarafından festival anısına karşılıklı hediye ve plaket takdimi yapıldığı da kaydedildi.

Ayrıca, Festival Direktörü Eka Bulia da, Gürcistan Ulusal Filarmoni Samegrelo-Zemo Svaneti Bölge Şubesi Harira Organizasyonu adına Gönyeli Yükseliş Korosu üyelerine "Golden Star" belgelerini ve madalyalarını takdim etti.

Kaynak: Gündem Kıbrıs