Görevini tamamlayan öğretmenlere veda resepsiyonu düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Türkiye’den gelerek KKTC’de görev yapan ve hizmet süresini tamamlayan öğretmenler için Girne Öğretmen Evi’nde veda resepsiyonu düzenledi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Türkiye’den gelerek KKTC’de görev yapan ve hizmet süresini tamamlayan öğretmenler için Girne Öğretmen Evi’nde veda resepsiyonu düzenledi.

Etkinliğe Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitim yöneticileri, bakanlık yetkilileri ve öğretmenler katıldı.

Resepsiyonda, Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda beş yıllık görevlerini tamamlayan öğretmenlere teşekkür belgeleri ve plaketleri takdim edildi.

Büyükelçi Ali Murat Başçeri, öğretmenlerin yalnızca eğitim vermediğini, aynı zamanda önemli bir misyon üstlenerek Türkiye ile KKTC arasındaki bağların güçlenmesine katkı sağladığını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Türkiye’den gelen öğretmenlerin yıllardır Kıbrıs Türk halkının eğitimine, akademik gelişimine ve toplumsal yapısına önemli katkılar sunduğunu belirterek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam ise öğretmenlerin bilgi ve deneyimleriyle eğitim camiasına değer kattığını, öğrencilerin hayatlarında kalıcı izler bıraktığını ifade etti.

Görev süresini tamamlayan öğretmenler adına konuşan Neşe Tekin, KKTC’de geçirilen yılların meslek hayatlarının en değerli deneyimleri arasında yer aldığını belirterek, kurulan gönül bağlarının her zaman devam edeceğini söyledi.