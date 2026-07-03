GÜÇ-SEN, Gazimağusa Limanı’nda iki saatlik uyarı grevi yaptı

Sendika, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği binası önünde basın açıklaması yaptı.

Sendika, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği binası önünde basın açıklaması yaptı.

-Kanatlı

GÜÇ-SEN Başkanı Ediz Kanatlı, personel eksikliği ve fiziki koşulların yetersizliği nedeniyle bugün uyarı grevi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

“Dayanacak gücümüz kalmadı.” diyen Kanatl, bir çok girişimlerine rağmen limanla ilgili adımların atılmadığını söyledi.

Limanda personel yetersizliği ve altyapı sorunlarının devam ettiğini kaydeden Kanatlı, gemi boyama sırasında kimyasal partiküllerin çevreye dağıldığını ve bunun halk sağlığını tehdit ettiğini ifade etti.

-Yurteri

GÜÇ-SEN Gazimağusa Bölge Sorumlusu Ahmet Yurteri, Sendika’nın basın açıklamasını okudu.

Yurteri, bugün gerçekleştirdikleri grevin amacının hizmeti aksatmak için değil çalışanların sağlığını, güvenliğini ve limanın sürdürülebilir şekilde hizmet vermesini sağlamak olduğunu belirtti.

Çarşamba günü limanda ihracat işlemleri devam ederken tersanede kum raspa çalışması yapıldığını belirten Yurteri, bu işlem sırasında ortaya çıkan grit ve diğer aşındırıcı tozların kontrolsüz şekilde liman sahasına yayıldığını ,liman çalışanları ve çevrenin bundan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Limandaki en büyük sorunlardan birinin de personel eksikliği olduğunu söyleyen Yurteri, Gümrük muhafaza kadrolarına personel alımı için açılan 20 kişilik münhalin mevcut ihtiyacın çok altında olduğunu, Teşkilat Yasası’nın izin verdiği kadro sayısının 43 olduğunu vurguladı.

Yurteri, taleplerinin yasanın öngördüğü kadronun doldurulması olduğunu belirterek,” Yetersiz personelle hem güvenliği sağlamak hem kaçakçılıkla mücadele etmek hem de artan ticaret hacmine cevap vermek mümkün değildir.” dedi.

Limanda yıllardır çözüm bekleyen yapısal sorun olduğuna dikkat çeken Yurteri, liman bölgesinin bir çok bölümünde gece aydınlatmasının yetersiz olduğunu, yoğun tır trafiğinin yeterince yönetilemediğini, çok sayıda geminin aynı anda limana alınmasının çalışma düzenini bozduğunu söyledi.

Yurteri, hükümete ve ilgili bakanlıklara çağrıda bulunarak, “Gazimağusa Limanı ülkemizin dış ticaret kapısıdır. Bu liman günü kurtaran anlayışla değil planlı, güvenli ve çağdaş yönetim anlayışıyla idare edilmelidir.” dedi.

Yurteri açıklamasını, “Ne satılacak bir kuruş limanımız, ne de özelleşecek tek bir kuruluşumuz kalmıştır.” sözleriyle tamamladı.