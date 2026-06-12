Gülbahar: Rum tarafının uzlaşmazlık ve saldırıları arttı

Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Kıbrıs sorunu konusunda eleştirilerde bulunarak, “Düne göre daha olumsuz bir noktada olunduğunu, Rum tarafının uzlaşmazlık ve saldırılarının arttığını” kaydetti.

Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Kıbrıs sorunu konusunda eleştirilerde bulunarak, “Düne göre daha olumsuz bir noktada olunduğunu, Rum tarafının uzlaşmazlık ve saldırılarının arttığını” kaydetti.

Gülbahar yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, “Cumhurbaşkanlığı’nda 200 Gün” başlıklı basın toplantısında yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Gülbahar, Kıbrıs sorunu konusunda, geçmişe göre daha olumsuz bir noktaya gelindiğini; Rum tarafının artan silahlanması, KKTC’yi ekonomik olarak çökertmeye yönelik ekonomik saldırıları, siyasi izolasyonu, Güney Kıbrıs’ın artan bir şekilde askerî üsler bölgesi hâline getirilmesi, Avrupa Birliği’nin tüm imkânlarının Türkiye ve KKTC aleyhine kullanılması dozunun yükseltilmesinin bunun en açık göstergesi olduğunu belirtti.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kararı ile Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkinliğinin tartışma noktasına geldiğini ifade eden Gülbahar, şu eleştirilerde bulundu:

“Ortada ileriye gidiş değil, gerileme söz konusudur. Rum tarafı dört maddelik ön şartlar dizisine olumlu yanıt vermemiştir. Yeni kapıların açılması, Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan spor ambargosunun giderilmesi konularında da ilerleme yoktur.

Rum liderliği Avrupa Birliği’nin ekonomik ve siyasi gücünü kullanarak Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler üzerinde baskı kurmaktadır. KKTC’nin uluslararası alanda yalnızlaştırılması yönünde faaliyet yürütüldüğü açıkça görülmektedir.

Gerçek ilerleme; Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini kabul etmesiyle, KKTC’nin uluslararası statüsünün yükseltilmesiyle, haksız izolasyonların kaldırılmasıyla ve iki taraf arasında gerçek bir eşitliğin tesis edilmesiyle ölçülür.

Yapılması gereken, KKTC’nin egemen eşitliğinde ve eşit uluslararası statüsünde ısrar etmek, devlete sahip çıkmak, KKTC’nin tanınması ve tanıtılması politikasına yönelmektir.”