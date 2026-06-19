Gümrük Cezasını Ödemeyince Tutuklandı

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Ebrar Kiriş, İ.A.'nın 11 Mayıs 2026 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak istediği sırada beraberindeki bavulda yapılan kontrolde toplam değeri 118 bin 556 TL olan çeşitli ses sistemi ekipmanlarının tespit edildiğini söyledi.

Polis, söz konusu ürünler nedeniyle zanlıya 355 bin 668 TL gümrük cezası kesildiğini ancak İ.A.’nın cezayı ödemeyi kabul etmeyerek ülkeden çıkış yaptığını belirtti. Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nden 16 Haziran’da alınan bilgide, zanlının yasal süre içerisinde cezayı ödemediğinin tespit edildiğini kaydeden polis, ses sistemlerinin emare olarak zapt edildiğini ifade etti.

Polis Memuru Ebrar Kiriş, 19 Haziran’da yeniden ülkeye giriş yapan İ.A.’nın “Gümrük Yasasına Aykırı Hareket” suçundan tutuklandığını söyledi. Zanlının yazılı dava tebliğini kabul etmediğini belirten polis, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve KKTC’de iş kurma izinli bulunan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydederek teminat talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Ş.G., zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 800 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkışının yasaklanması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.