Gümüş At’tan yeni turnuva

Gümüş At Satranç Derneği lokalinde düzenlenen takım turnuvasında şampiyon Evergreen Developments Group oldu. Dün akşam oynanan 5. ve son tur karşılaşmalarının ardından tüm maçlarını kazanmayı başaran Evergreen Developments Group, turnuvayı namağlup tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı.

Turnuvada başarılı bir performans ortaya koyan Pacific Rent-A-Car, elde ettiği 4 galibiyetle ikinci sırayı alırken, Foto Yücel ise 3 galibiyet ve 1 beraberlikle organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Son turda Evergreen Developments Group, Gizde İletişim’i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu perçinledi. Pacific Rent-A-Car, Sonay Construction karşısında 3-0’lık net bir galibiyet elde ederken, Foto Yücel de Cherry Red Advertising’i 2-1 yenerek kürsüde yer almayı başardı.

Gecenin diğer karşılaşmalarında Eva Petrol, Selin Soyer Collections’ı 2-1 mağlup ederken, Beyhan Soyer de CarGet Exclusive karşısında aynı skorla galip geldi. Siba ile Mehmet Şükrü & Co LTD arasındaki mücadele ise 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Pacific Petrol, Mukadder Eminhan Kırok Sigorta Acenteliği’ni 1.5-0.5 mağlup ederken, Başlar Süt Ürünleri de Profix karşısında 1.5-0.5’lik galibiyet elde etti.