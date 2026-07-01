Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığı dün sona erdi

Rum hükümetinin, Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığını son yılların en önemli ve verimli dönem başkanlıklarından biri olarak nitelendirdiğini yazan Politis gazetesi, dönem başkanlığının sona ermesi dolayısıyla dün “Filoksenia” isimli toplantı merkezinde bir tören düzenlendiğini kaydetti.

Rum hükümetinin, Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığını son yılların en önemli ve verimli dönem başkanlıklarından biri olarak nitelendirdiğini yazan Politis gazetesi, dönem başkanlığının sona ermesi dolayısıyla dün “Filoksenia” isimli toplantı merkezinde bir tören düzenlendiğini kaydetti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dünkü törende, altı aylık dönem başkanlığı esnasında kazanılan bilgi birikiminin kullanılmasının devam etmesi için Avrupa konuları müsteşarlığı ile bakanlıklardaki Avrupa ekiplerinin muhafaza edileceğini açıkladığı belirtildi.

Gazeteye göre, Hristodulidis dönem başkanlığının başarılı bir şekilde hayata geçirilmesine katkıda bulunan yüzlerce devlet çalışanı, diplomat, gönüllü ve çalışma arkadaşına hitaben yaptığı konuşmada, dönem başkanlığını yürütme konusundaki başarının uzun bir hazırlık dönemi, profesyonellik ve kolektif çabadan kaynaklandığına işaret etti.

Hristodulidis konuşmasında, Güney Kıbrıs’ın küçük boyutuna ve Avrupa Birliği’nin (AB) “işgal altında olmayı” sürdüren tek üye devleti olmasına rağmen, AB’de lider ve koordinatör rolünü başarılı bir şekilde üstlenebileceğini kanıtladığını da savundu.

Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığında özgüven ve kararlılıkla hareket ettiğini de dile getiren Hristodulidis, başkanlığın yoğun jeopolitik gelişmelerin ve birçok uluslararası krizin yaşandığı bir ortamda önemli sonuçlar elde ettiğini ifade etti.

Hristodulidis, Avrupa konuları müsteşarı Marilena Rauna’ya, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’a, Bakanlar Kurulu üyelerine, kamu çalışanlarına, Brüksel’deki daimî temsilciliğe, güvenlik güçlerine ve dönem başkanlığını destekleyen gönüllülere teşekkür etti.

Avrupa Konuları Müsteşarı Marilena Rauna da konuşmasında Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığını; kararlılık, doğru hazırlık ve güvenirliğin bir ülkenin boyutundan üstün olduğunun kanıtı olarak tanımladı.

Rauna konuşmasında, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı esnasında Brüksel’de yaklaşık bin 600 görüşme ile Güney Kıbrıs’ta 300’den fazla etkinlik, 19 gayri resmi bakanlar toplantısı yapıldığını ayrıca ilk gayri resmi Avrupa Konseyi toplantısının da Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirildiğini belirtti.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığı çalışmaları ile organizasyonlarına 30 binden fazla ziyaretçinin katıldığı da kaydedildi.

Gazeteye göre, Rum Dışişleri Bakanı Konstantios Kombos da konuşmasında başarıyla tamamlanan ulusal bir misyondan söz ederek, dönem başkanlığının başarılı bir şekilde değerlendirilmesinin bizzat Avrupalı ortaklar ile AB kurumlarından kaynaklandığını belirtti.