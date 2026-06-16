Güney Kıbrıs'ta 121 çiftlikte karantina devam ediyor

Rum Veterinerler Birliği Başkanı Dimitris Epaminondas, şap hastalığı için son günlerde yapılan testlerde herhangi bir pozitif vaka saptanmadığını ve 121 çiftliğin karantinada olduğunu açıkladı.

Rum Veterinerler Birliği Başkanı Dimitris Epaminondas, şap hastalığı için son günlerde yapılan testlerde herhangi bir pozitif vaka saptanmadığını ve 121 çiftliğin karantinada olduğunu açıkladı.

Alithia gazetesi, Epaminondas’ın, karantina tedbirlerin hafifletilmesinin, yapılan testlerdeki genel duruma ve aşıların tamamlanmasına bağlı olduğunu söylediğini kaydederken, Limasol ve Lefkoşa bölgelerinde son günlerde yeni bir şap vakası tespit edilmemesinin "olumlu bir gelişme" olduğunu belirttiğini yazdı.

Habere göre Epaminondas, itlaf çalışmalarının tamamlandığını; aşılamaların da dün itibarıyla, henüz hiçbir aşılama yapılmamış olan Baf’taki çiftliklerde başladığını kaydetti.

Epaminondas, çok sayıda hayvan itlaf edilmiş olsa da iç piyasa için yetecek kadar et bulunduğunu ve yurtdışından et ithal edilmesine gerek olmadığını söyledi.