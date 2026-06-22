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Güney Kıbrıs’ta bir süredir kayıp olan Bangladeşli öğrenci ölü bulundu

G.KIBRIS 5
Yayınlama: 22 Haziran 2026 Pazartesi 13:40 | Güncellendi: 22.06.2026 12:00 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Güney Kıbrıs’ta bir süredir kayıp olan 22 yaşındaki Bangladeş&#8217;li öğrencinin dün cesedine ulaşıldı.
Güney Kıbrıs’ta bir süredir kayıp olan Bangladeşli öğrenci ölü bulundu

Güney Kıbrıs’ta bir süredir kayıp olan 22 yaşındaki Bangladeş’li öğrencinin dün cesedine ulaşıldı.

Fileletheros ve diğer gazeteler, 22 yaşındaki Shahruar Ahmed Emon isimli Bangladeş’li öğrencinin cesedinin dün Larnaka kazasına bağlı “Kofiniu” (Geçitkale) köyü yakınlarındaki bir arazide, üzeri otlarla örtülü bulunduğunu yazdı.

Gazete, cesedin bulunması ardından Rum polisinin yine 22 yaşında yabancı uyruklu bir şahsı tutukladığını, şahsın sorgusunda cinayeti itiraf ettiğini aktardı.

Bangladeşli öğrencinin bıçaklanarak öldürüldüğü ve cinayet sebebinin ekonomik anlaşmazlıklar olduğunun düşünüldüğü  vurgulandı.

 

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi