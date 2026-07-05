Güney Kıbrıs'ta çalışan üçüncü ülke vatandaşları azalıyor

Güney Kıbrıs’taki iş piyasasının artık Avrupalı çalışanlar için cazip olmadığı bildirildi.

Güney Kıbrıs’taki iş piyasasının artık Avrupalı çalışanlar için cazip olmadığı bildirildi.

Haftalık yayımlanan Kathimerini Ekonomi ekinde, Güney Kıbrıs’ta iş piyasasının “kırmızıya vurduğu”, bazı iş alanlarında iş gücü eksikliğinin tavan yaptığı haberi manşete çekildi.

Güney Kıbrıs’ta artan maliyetlerin ve coğrafik izolasyonunun Avrupalı çalışanlar açısından caydırıcı olduğuna dikkat çekilen habere göre, ülkede çalışan üçüncü ülke vatandaşı çalışanları gittikçe azalıyor.

Maaş ve yaşam koşulları nedeniyle on yıl önce Bulgaristan, Romanya, Polonya gibi ülkelerden gelenler için cazip olan Güney Kıbrıs, bazı iş alanlarının erişimine getirdiği katı şartlar nedeniyle “artık çekici bir çalışma destinasyonu” olarak görülmüyor. Bu da Rum tarafında yoğun kaygı yaratıyor.