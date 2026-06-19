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Güney Kıbrıs’ta Gıda Fiyatları Yükselişte

G.KIBRIS 3
Yayınlama: 19 Haziran 2026 Cuma 14:43 | Güncellendi: 19.06.2026 13:00 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Haravgi gazetesi, derneğin tespitlerine yer vererek, Mayıs ayında en yüksek artışın sucuk, jambon gibi işlenmiş et gıdalarında gerçekleştiğini, bu kalemlerdeki ürünlerin fiyatlarında ortalama yüzde 6,4’lük artış yaşandığını belirtti.
Güney Kıbrıs’ta Gıda Fiyatları Yükselişte

Haravgi gazetesi, derneğin tespitlerine yer vererek, Mayıs ayında en yüksek artışın sucuk, jambon gibi işlenmiş et gıdalarında gerçekleştiğini, bu kalemlerdeki ürünlerin fiyatlarında ortalama yüzde 6,4’lük artış yaşandığını belirtti.

Özellikle donmuş gıda ve balıklarda yüzde artış oranı yüzde 6,3’e ulaşırken sıvı yağda yüzde 5,1, konserve et yüzde 5,4, kahve yüzde 5,8, bebek mamaları yüzde 5,1, yumurta yüzde 5, un yüzde 4,9 oranlarına varan artışlar kaydedilirken sebze fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Kaynak: Gündem Kıbrıs