Güney Kıbrıs’ta Gıda Fiyatları Yükselişte

Yayınlama: 19 Haziran 2026 Cuma 14:43 | Güncellendi: 19.06.2026 13:00 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Haravgi gazetesi, derneğin tespitlerine yer vererek, Mayıs ayında en yüksek artışın sucuk, jambon gibi işlenmiş et gıdalarında gerçekleştiğini, bu kalemlerdeki ürünlerin fiyatlarında ortalama yüzde 6,4’lük artış yaşandığını belirtti.

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Haravgi gazetesi, derneğin tespitlerine yer vererek, Mayıs ayında en yüksek artışın sucuk, jambon gibi işlenmiş et gıdalarında gerçekleştiğini, bu kalemlerdeki ürünlerin fiyatlarında ortalama yüzde 6,4’lük artış yaşandığını belirtti. Özellikle donmuş gıda ve balıklarda yüzde artış oranı yüzde 6,3’e ulaşırken sıvı yağda yüzde 5,1, konserve et yüzde 5,4, kahve yüzde 5,8, bebek mamaları yüzde 5,1, yumurta yüzde 5, un yüzde 4,9 oranlarına varan artışlar kaydedilirken sebze fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.