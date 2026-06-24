Güney Kıbrıs’ta konut fiyatlarında artış

Güney Kıbrıs’ta konut fiyatları arttı.

Güney Kıbrıs’ta konut fiyatları arttı.

Haravgi gazetesi, Rum Merkez Bankası’nın verilerine göre, apartman dairesi fiyatlarında bu yılın ilk 3 ayında, geçen yılın ilk 3 ayına kıyasla yüzde 10,8 oranında artış olduğunu; genel konut fiyatları endeksinin de yüzde 7,5 oranında arttığını yazdı.

Gazete, apartman dairesi fiyatlarının 2010 yılıyla kıyaslandığında ise yüzde 27 oranında arttığını ve en fazla artışın, yüzde 53 ile Limasol’da yaşandığını kaydederken, müstakil evlerdeki artışın ise yüzde 3 ile daha sınırlı kaldığını belirtti.

Konut fiyatlarındaki artışın, başta yabancı yatırımcı talebinden, ardından da yerli alıcılardan ve artan inşaat maliyetlerinden kaynaklandığını yazan gazete, Larnaka’daki konutlarda yüzde 8,9, Baf’taki konutlarda yüzde 6,4, Lefkoşa’daki konutlarda yüzde 2,8 oranında artış yaşandığını, “Mağusa Bölgesi”ndeki konutlarda ise değişiklik olmadığını kaydetti.