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Güney Kıbrıs'ta son on beş günde 60 kilo opioid türü uyuşturucu ele geçirildi

G.KIBRIS 11
Yayınlama: 05 Temmuz 2026 Pazar 15:04 | Güncellendi: 05.07.2026 14:30 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Güney Kıbrıs’ta, son on beş günde gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde 60 kilo opioid sınıfı uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.
Güney Kıbrıs'ta son on beş günde 60 kilo opioid türü uyuşturucu ele geçirildi

Güney Kıbrıs’ta, son on beş günde gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde 60 kilo opioid sınıfı uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Narkotik Şube ekiplerinin operasyonları neticesinde son on beş gün içerisinde, 17 olay çerçevesinde, 60 kilo opioid sınıfı uyuşturucu ele geçirdiğini, 21 kişiyi de bu olaylarla ilgili tutukladığını yazdı.

Habere göre polis ayrıca bu olaylarla ilgili olarak iki kişiyi daha ararken tutuklanan 21 kişi, zanlı olarak gözaltında tutulmaya devam ediyor.

Kaynak: Gündem Kıbrıs