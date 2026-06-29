Güney Kıbrıs’ta uyuşturucu tutuklamalarında Kıbrıslı Rumlar çoğunlukta

Güney Kıbrıs’ta her yıl uyuşturucu davalarına karışan kişilerle ilgili tutuklamaların binleri aştığı, bu meselelerle karışan Kıbrıslı Rumların yabancılardan fazla olduğu kaydedildi.

Güney Kıbrıs’ta her yıl uyuşturucu davalarına karışan kişilerle ilgili tutuklamaların binleri aştığı, bu meselelerle karışan Kıbrıslı Rumların yabancılardan fazla olduğu kaydedildi.

Haravgi gazetesi haberinde Rum polisi tarafından ortaya konulan verilere yer verdi. Rum polisinin Uyuşturucuyla Mücadele Birimi Direktörü Hristos Andreu, açıklamasında 2025’te bin 144 uyuşturucu davası ve bin 183 tutuklama olduğunu söyledi.

Tutuklanan kişilerden 672’sinin Kıbrıslı Rum, 511’inin ise yabancı olduğunu kaydeden gazete, 2024’te bin 75 uyuşturucu davası ve bin 147 tutuklama olduğunu ifade etti.

Tutuklananlardan 684’ünün Kıbrıslı Rum, 463’ünün de yabancı olduğunu yazan gazete, 2025’in ilk yarısında ise 562 dava ve 565 tutuklama olduğunu kaydetti.

Bu kişilerden 345’inin Kıbrıslı Rum, 219’unun ise yabancı olduğunu belirten gazete, 22 Haziran tarihine kadar olacak şekilde 2026’nın ilk yarısındaki verilere de yer verdi.

Buna göre bu yılın ilk yarısında 539 uyuşturucu davası ve 569 tutuklama gerçekleştiğini kaydeden gazete, bu kişilerin 335’inin Kıbrıslı Rum, 234’ünün de yabancı olduğuna işaret etti.

Hristos Andreu’nun söylediklerine dayanarak Güney Kıbrıs’ta dolaşımda olan başlıca uyuşturucu maddenin Hint keneviri olduğunu kaydeden gazete, 2026’nın ilk 6 ayında 245 kilo Hint keneviri ele geçirildiğini belirtti.

Bu yıl 75 kilogramdan fazla kokain ele geçirildiğini de yazan gazete, bu rakamın geçen yılın aynı döneminde 30 kilogram olduğunu ifade etti.

2025’in ilk yarısında 583 gram, 2026’nın ilk yarısında ise 47 kilogramdan fazla kenevir reçinesi ele geçirildiğini belirten gazete, Uyuşturucuyla Mücadele Birimi’nin son zamanlarda ülkeye yeni tür uyuşturucuların giriş yaptığını tespit ettiğini de kaydetti.

Andreu’nun söylediklerine dayanarak geçen hafta 4 kilogram sıvı kokain ele geçirildiğini yazan gazete, Güney Kıbrıs’ta ilk kez son zamanlarda opioid türü uyuşturucu da ele geçirildiğini ve şu ana kadar ele geçirilen miktarın 60 kilograma yaklaştığını ekledi.

Haberinde madde kullanımıyla ilgili genel nüfus araştırmasına da yer veren gazete, araştırmaya katılanların yüzde 40’ının yasadışı madde kullanan insanları şahsen tanıdığını söylediğini iletti.

Gazete, araştırmaya katılanların yüzde 34’ünün yasadışı madde kullanan arkadaşları olduğunu söylediği, yüzde 73’ünün 24 saatte Hint keneviri bulmanın kolay olduğunu düşündüğünü belirttiğini, yüzde 2,2’sinin hayatlarında bir kez bile olsa kokain, yüzde 2,4’ünün ecstasy, yüzde 1’inin ise amfetamin kullandığını ifade ettiğini yazdı.