Güney Lefkoşa’da bomba alarmı: Nicosia Mall ve KEMA tahliye edildi

Güney Lefkoşa’da bulunan Nicosia Mall ile KEMA binasına yönelik gönderilen tehdit mesajları üzerine polis alarma geçti. Tehdit mesajlarının alınmasının ardından her iki noktada da güvenlik protokolleri devreye sokulurken, Nicosia Mall tedbir amacıyla tahliye edildi.

Güney Lefkoşa’da bulunan Nicosia Mall ile KEMA binasına yönelik gönderilen tehdit mesajları üzerine polis alarma geçti. Tehdit mesajlarının alınmasının ardından her iki noktada da güvenlik protokolleri devreye sokulurken, Nicosia Mall tedbir amacıyla tahliye edildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, cumartesi günü öğleden sonra Nicosia Mall ve KEMA’yı hedef alan tehdit mesajlarının polise ulaşmasının ardından çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Mesajda, binalarda patlayıcı düzenek bulunduğu iddia edildi.

Polis ekipleri, ihbarın ardından her iki noktada geniş güvenlik önlemleri alırken, vatandaşların güvenliği için Nicosia Mall boşaltıldı. KEMA binasında da güvenlik protokolleri uygulanarak gerekli kontroller başlatıldı.

Rum basını, tehdit mesajının yalnızca bomba ihbarı içermekle kalmayıp, aynı zamanda şiddet içerikli ve saldırı niyeti taşıyan ifadeler de barındırdığını aktardı. Mesajı gönderen kişi kendisini “David” olarak tanıtırken, psikolojik durumuna ilişkin çeşitli ifadeler kullandı ve insanlara zarar verme isteğini dile getirdi.

Polis, ihbarın ardından bomba imha uzmanları ve ilgili birimlerle birlikte her iki noktada inceleme başlattı. Yetkililer, önleyici tedbirler kapsamında güvenlik protokollerinin eksiksiz şekilde uygulandığını belirtti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, tehdit mesajının kaynağını belirlemek ve mesajı gönderen kişi ya da kişileri tespit etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuna detaylı açıklama yapılacağını bildirdi.